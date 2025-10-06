県は6日午後、「クマ出没特別警報」を発表しました。県内で特別警報が発表されるのは、2023年10月以来です。



「クマ出没特別警報」は、これまでより一段高い最高レベルの“注意喚起”となります。発表されるのは2年ぶりで、前回は翌年1月末まで特別警報が継続されました。



県内ではことし5月に南魚沼市で工事現場の下見に行った男性がクマに襲われ顔と脇を負傷。以来、これまでに県内で10件の人身被害が確認されています。





4月から9月までの出没・目撃件数・人身被害は過去最多となっていて、クマのエサとなるブナが凶作となっていることから、この秋は、人の生活圏に出没する可能性が高いとしています。9月と10月に確認されている人身被害では被害にあった5人中、3人が民家周辺でクマに襲われたということです。県は「にいがたクマ出没マップ」で目撃情報を確認しクマのいるところに近づかないよう呼び掛けています。●複数で行動し、ラジオや鈴など音の鳴るものやクマ撃退スプレーを携行する● クマの活動が活発な早朝や夕方の外出はできるだけ避ける● クマのエサとなる生ゴミや不要となった果樹（カキ、クリなど）を適切に処分する● クマに出会ったときは慌てずにゆっくり後退する● クマに襲われた場合、地面に伏せて頭・首・腹を守る（両手で首の後ろをガードする）