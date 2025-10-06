大容量＆軽量で使いやすすぎる…大注目アイテム【コールマン】のリュックがAmazonに登場！今すぐゲット
大容量＆軽量！信頼と安定のメーカー【コールマン】のリュックがやっぱ最高！Amazonで今すぐゲット
【コールマン】ウォーカースクエアバックパックは、ユニセックスデザインで大容量＆軽量のリュックだ。アウトドアからデイリーユースまで、どのようなシーンでも使いやすく誰にでもフィットするデザインを追求したコールマンの定番シリーズ。
30Lの大容量で、日常使いはもちろん、1泊程度の旅行にも適したサイズ。教科書や書類、着替えなどを無理なく収納できる。
快適な背負い心地も魅力。背面とショルダーベルトにはクッション性と通気性の良いメッシュ素材を使用し、チェストストラップも装備されて、より安定した背負い心地を実現。
豊富な収納スペースも嬉しい。メインコンパートメントに加えフロント・トップにもポケットがあり、サイドにはドリンク等を入れるメッシュポケットも完備。メインコンパートメント内も、ノートPCやタブレットに最適な収納や、小物整理に便利な2層に分かれたマルチスリーブが付いているため、バッグ内が整理しやすい。
スクエア形のため、内部のスペースを最大限に活用でき、デッドスペースが少ない。書類やファイル、箱型のアイテムなども無駄なく収納しやすい。また、開口部が大きく内部が見やすいため、荷物の出し入れが容易。利便性に溢れるマストバイなアイテムだ。
