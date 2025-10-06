6日15時現在の日経平均株価は前週末比2244.04円（4.90％）高の4万8013.54円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1497、値下がりは98、変わらずは18と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均構成銘柄はほとんどの銘柄が値上がりし、値下がりは8銘柄にとどまっている。プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を1銘柄で592.60円押し上げている。次いで東エレク <8035>が228.29円、ファストリ <9983>が195.56円、ＳＢＧ <9984>が153.54円、ファナック <6954>が47.81円と続いている。



マイナス寄与トップはニトリＨＤ <9843>で、日経平均を2.44円押し下げ。次いで良品計画 <7453>が0.98円、しずおかＦＧ <5831>が0.62円、横浜ＦＧ <7186>が0.34円、ＪＡＬ <9201>が0.13円のマイナス寄与で続く。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位は機械で、以下、電気機器、不動産、精密機器、輸送用機器、建設と続いている。



※15時0分10秒時点



株探ニュース

