ÆüËÜ½é¤Î½÷À¼óÁêÃÂÀ¸¤Ø¡ÄÆü´Ú´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ö³Î¼Â¤ËÎä¤¨¹þ¤à¡×
2025Ç¯10·î4Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ª¡¼¥Þ¥¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¤¬185É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÎÓ¿å»ºÁê¤òÇË¤Ã¤Æ¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¡¢ÆüËÜ½é¤Î½÷À¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡Ö¹â»Ô»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¯¹Å¤ÊÊÝ¼é»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£22Ç¯¤Î¹Ö±é¤ÇÌ÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤ÎÃæ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ØÅÓÃæ¤Ç»²ÇÒ¤ò¤ä¤á¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤¬¤Ä¤±¾å¤¬¤ë¡Ù¤ÈÈ¯¸À¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½¢Ç¤¸å¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤¬Îä¤¨¹þ¤à¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï²áµî¤Ë¤âÎò»ËÌäÂê¤ÇËà»¤¤¬µ¯¤¤ë¤¿¤Ó¤Ë·ÐºÑ¡¦°ÂÊÝ¶¨ÎÏ¤òÎ±ÊÝ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æü´Ú¤Î¿®Íê²óÉü¤Ï°ìÁØº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤Î¸«Êý¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö´Ú¹ñ³°¸òÅö¶É¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÈ¯Â¤òµ¡¤Ë¡Ø¸¶Â§¤¢¤ë¼ÂÍÑ³°¸ò¡Ù¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¸ø¼°¡¦Èó¸ø¼°ÂÐÏÃ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¿×Â®¤Ë²ÔÆ°¤µ¤»¡¢Îò»Ë¡¦°ÂÊÝ¥¤¥·¥å¡¼¤ÎµÞ·ã¤Ê°²½¤òËÉ»ß¤¹¤ëÀ©ÅÙÅªÁõÃÖ¤òÍÑ°Õ¤·¡¢·ÐºÑ¡¦´Ä¶¡¦ÊÝ·ò¤Ê¤É¶¦Æ±Íø±×Ê¬Ìî¶¨ÎÏ¤ÏÍÉ¤é¤°¤³¤È¤Ê¤¯¿ä¿Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÖÌ±´Ö¥ì¥Ù¥ë¤Î»ÔÌ±¼Ò²ñ¡¦³Ø½Ñ¸òÎ®¤ò³ÈÂç¤·¡¢Î¾¹ñ¤Î¿®Íê´ðÈ×¤ò¸Ç¤á¤ë´Ú¹ñ¼°³°¸ò¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£½÷À¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ä¼Ò²ñ»²²Ã·Ð¸³¤ò¶¦Í¤·¡¢ÆüËÜ¤Î½÷ÀÀ¯ºöÀìÌç²È¤È¶¨ÎÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æü´Ú¤Î¼Ò²ñÅª¸òÎ®¤Î¿·¤¿¤ÊÃÏÊ¿¤ò³«¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¹â»Ô¿·À¯¸¢¤ÎËë³«¤±¤ÏÎò»ËÅª¥¤¥·¥å¡¼¤À¤¬¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§À¤ò¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿¿¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£½÷À¤ÎÀ¯¼£ÅªÂåÉ½À¤Î³ÈÂç¡¦·ÐºÑÀ®Ä¹¡¦³°¸ò¿®Íê²óÉü¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢À¯¼£¡¦À©ÅÙ¡¦³°¸òÁ´ÈÌ¤ÇÀïÎ¬Åª°ì´ÓÀ¤È¼Â¹ÔÎÏ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¶¨ÎÏ¤È¸¶Â§Åª¸£À©¤È¤¤¤¦¥Ä¡¼¥È¥é¥Ã¥¯ÀïÎ¬¤Ç¹â»ÔÆâ³Õ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÆ³¸¢¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡×¡ÖÆü´Ú´Ø·¸¤Ï³Î¼Â¤ËÎä¤¨¹þ¤à¤À¤í¤¦¡×¡ÖÌ÷¹ñ»²ÇÒ¤òºÆ³«¤¹¤ì¤Ð¡¢³°¸ò¤Ï´°Á´¤ËÅà¤êÉÕ¤¯¡×¡Ö¶¯¹ÅÊÝ¼é¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢ÂÐ´ÚÀ¯ºö¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¡Ö½÷ÀÁíºÛ¤ÎÃÂÀ¸¤ÏÎò»ËÅª¤À¤¬¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»îÎý¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡×¡Ö´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎäÀÅ¤Ë¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÀïÎ¬¤ÇÈ÷¤¨¤ë¤Ù¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆâ³ÕÀ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±¤¬Áª¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¡×¡ÖÊÆ¹ñ¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢Á´À¤³¦¤¬±¦·¹²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¡ÖÅý°ì¶µ²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÌäÂê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Èõ¸ý¡Ë