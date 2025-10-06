ÃæÀîæÆ»Ò¡¢ÁÐ»Ò¤È¤ÎÂà±¡¤òÊó¹ð¡Ö¤³¤Î±§Ãè¤ËÇúÃÂ¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î³°¤ÎÀ¤³¦¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò ¡Ê40¡Ë¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÁÐ»Ò¤È¤È¤â¤ËÂà±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤á¤Ã¤Á¤ã¸Ø¤é¤·¤²¡ªÁÐ»Ò¤È¤ÎÂà±¡¤òÊó¹ð¤·¤¿ÃæÀîæÆ»Ò
¡¡ÃæÀî¤Ï¡ÖÌµ»ö¤ËÁÐ»Ò¤ÈÂà±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¡Ö¿ÈÂÎ¤âÂç¾æÉ×¤ÇÁÐ»Ò¤â»ä¤â¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉÂ±¡¤«¤éÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¤¦¤ï¡¼¡¼¡¼¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¥É¥ì¥¹¤Ç¤ï¤¿¤·¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¡¢¤Æ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É·ë¶É¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤ÇÆ¬¤Ü¤µ¡×¤È¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¤°ìÆü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÁÐ»Ò¡¢¤³¤Î±§Ãè¤ËÇúÃÂ¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î³°¤ÎÀ¤³¦¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¡ª ¤è¤¦¤³¤½¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡Ä¡ª¡×¤È¡¢ÃÂÀ¸¸å½é¤á¤Æ³°µ¤¤Ë¿¨¤ì¤¿²æ¤¬»Ò¤¿¤Á¤Ø¤Î´¶³´¤âÉ½¸½¡£¡ÖÂà±¡¤ÎÌëÃæÉÔ°Â¤¹¤®¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö²ÈÂ²ÁíÎÏÀï¤ÇÁÐ»Ò¤ò²È¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ ¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Ê¤¬¤éµã¤¤½¤¦¤Ë´ò¤·¤¤¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤À¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢°é»ù¥°¥Ã¥º¤¬Â³¡¹¤ÈÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¥é¥ë¥¿¥ó¤ÎÎ¾¶»ºñÆýµ¡¤¬ÆÏ¤¤¤ÆÇº¤ß¤¬²ò·è¤·¤¿¡×¡Ö¥Ô¥¸¥ç¥ó¤Î½ü¶Ý´¥Áçµ¡¤â¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤º¤Ã¤È²æËý¤·¤Æ¤¿¤Þ¤°¤íÐ§¡×¤Èµ×¡¹¤Î¿©»ö¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÉÔ°Â¤È´î¤Ó¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê ¤À¤±¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä ¤Þ¤ï¤ê¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡ª¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¿·¤·¤¯°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÐ»Ò¤ÎÌ¿¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡Ä¡ª¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¡¢2023Ç¯4·î28Æü¤ËÆ±À¤Âå¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£25Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢SNS¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤ÓÂç¤¤Ê¤ªÊ¢¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·×²èÄë²¦ÀÚ³«¤Ç9·î30Æü¤ËÁÐ»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
