¡¡½÷Í¥¤ÎÂçÃÏ¿¿±û¡Ê69¡Ë¤¬6Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£CM¤ÇÈäÏª¤·¤¿³Ñ´¢¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥Õ¥ë¤ÎCM¡ÖÑÛ¤È¤·¤¿½÷¾¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÂçÃÏ¡£
¡¡ÆÃ¼ì¥á¡¼¥¯¤Ç³Ñ´¢¤ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿»þ¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤¤¤¤¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£³Ñ´¢¤ê¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡É×¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦¿¹ÅÄ¶³ÄÌ»á¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡Ö·ë¹½¥¦¥±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£