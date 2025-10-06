¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³¤Î12ÉÃ´Ö¡ªÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤¬ÀäÉÊ¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¢ª¿û¸¶Í³Àª¤¬¹¥¥«¥Ð¡¼¡ÖÎ®ÀÐ¤Î¥Ñ¥¹¡×¡Ö¤è¤¯¼é¤Ã¤¿¡×¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÇÆüËÜ¿ÍÂÐ·è
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó 1¡Ý0 ¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î4Æü¡¿¥ô¥§¡¼¥¶¡¼¥·¥å¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£ÅÄ¤¬ÀäÉÊ¥Ñ¥¹¢ª¿û¸¶¤¬¹¥¥«¥Ð¡¼
¡¡ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤¿12ÉÃ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤ÎMFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤È¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤ÎDF¿û¸¶Í³Àª¤¬¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÎÉñÂæ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö10·î4Æü¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè6Àá¤Ç¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤È¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤¬ÂÐÀï¡£¿û¸¶¤Ï±¦SB¡¢Æ£ÅÄ¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤¬1¡¼0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿76Ê¬¡¢2¿Í¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤¬»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤¿¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ¤Î¹ª¤ß¤Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ñ¥¹¤¬µ¯ÅÀ¤Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤¬¹¶·â¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤È¡¢·èÄêÅª¤Ê¥¯¥í¥¹¤ò¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Î¿û¸¶¤¬¹Ê¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥¢¡£¤½¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤òºÆ¤Ó¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤¬²ó¼ý¤¹¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ£ÅÄ¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤É¤¦È¿±þ¤·¤¿¡©
¡¡ºÇ¸å¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Î½¸Ãæ¤·¤¿¼éÈ÷¤òÁ°¤Ë¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¸¥ç¥¨¥ëÎ®ÀÐ¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡×¡ÖÆ£ÅÄ¤¤¤¤¤Ê¡ª¡×¡ÖÌöÆ°¤·¤Æ¤ë¤ä¤óÆ£ÅÄ¡×¡Ö¤¢¤½¤³¤ËÄÌ¤»¤ë¤Î¤µ¤¹¤¬¤Î¥¸¥ç¥¨¥ë¡×¡Ö¥Á¥Þ¤¨¤°¤¤¤Æ¡×¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤âÀË¤·¤¤¡×¡Ö¥¸¥ç¥¨¥ë·è¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡×¡Ö¤è¤¯¼é¤Ã¤¿¡×¡Ö¿û¸¶¥Ê¥¤¥¹¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡×¡Ö¿û¸¶¤âÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤¤¾¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¿û¸¶¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¡¢Î¾Áª¼ê¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Ï¿û¸¶¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¼éÈ÷¤ò¹îÉþ¤·¤Æº£µ¨½é¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤¬1¡¼0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢10·î¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤ÏÆ£ÅÄ¤¬¾·½¸¤µ¤ì¡¢¿û¸¶¤ÏÁª³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë