イスラエル軍の爆撃後、ガザ上空に立ち上る煙/Amir Levy/Getty Images

（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区での紛争勃発から明日で丸２年を迎えるにあたり、国連パレスチナ難民救済事業機関（ＵＮＲＷＡ）が被害状況に関する統計を発表した。

ＵＮＲＷＡのファクトシートによると、２０２３年１０月７日以降、ガザでは６万６０００人を超えるパレスチナ人が死亡した。この中には１万８０００人あまりの子どもが含まれる。

ガザの保健省は４日、死者は６万７０００人超、負傷者は約１７万人に上ると報告している。

ファクトシートによると、ガザ住民のほぼ全員が避難を余儀なくされており、その多くは複数回に及ぶ避難を強いられている。

ガザ全域で建物の８０％近くが損傷したか破壊された。耕作地の９８％超は損傷したか、立ち入りができない、またはその両方の状態に陥っている。

栄養失調による死者は４５５人で、子どもが１５０人以上を占める。

医療従事者、患者、病院などの医療施設に対する攻撃は７９０件超記録されているほか、６６万人近くの子どもが３年連続で学校に通えておらず、学校の約９２％が大規模な修理または全面的な再建が必要となっている。

下水施設など水の衛生資源の９０％近くが破壊され、５世帯のうち２世帯以上が未回収の廃棄物の近くに居住しているという。

さらに、５０万人の女性や少女が生理用品を手に入れられず、石けんを入手できない世帯は６０％を超える。

国連の独立調査機関は９月、イスラエルがガザのパレスチナ人に対してジェノサイド（集団殺害）を行ったと初めて結論付けた。

イスラエル政府は、ガザでの戦闘について自衛のためであり国際法を順守しているとの姿勢を崩していない。ジェノサイドや、ガザへの援助の制限、子どもの栄養失調といったすべての非難を断固として否定している。