¥È¥é¥¦¥È¤¬£²£°£²£¶Ç¯¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥ºÀß·×¤ÎÄ¶¹âµé¥´¥ë¥Õ¾ì¤ò³«¶È¡Ö°úÂà¤·¤¿¸å¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¡×
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¼çË¤¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬£²£°£²£¶Ç¯£´·î¤Ë¥´¥ë¥Õ¾ì¤ò³«¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥°¥¢¥à¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤¬£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¶Æü¡Ë¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤«¤é¼Ö¤Ç£²»þ´Ö¤Û¤É¤Î¸Î¶¿¥×¥ì¥¤¥ó¥Ó¥ë¶á¹Ù¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¥ô¥¡¥¤¥ó¥é¥ó¥É¤Ë¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥¹¤È¥¯¥é¥Ö¡Ö¥È¥é¥¦¥È¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¶¡¦¥ê¥¶¡¼¥Ö¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤ë¡£¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥ºÀß·×¤Î£±£¸¥Û¡¼¥ë¥³¡¼¥¹¡¢¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌë´Ö¾ÈÌÀÉÕ¤¤Î¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î²ñ°÷¿ô¤Ï£²£²£·Ì¾¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ï¥¹¥ì¡¼¥È²°º¬¡¢ÀÐ³¥´ä¤ÎÊÉ¤Ê¤É¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÉ÷¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿É÷³Ê¤Î¤¢¤ëÅ¡Âð¤òÌÏ¤·¤Æ·úÀß¤µ¤ì¡¢¥È¥é¥¦¥È¼«¿È¤¬Àß·×¤·¤¿£·£µ£°£°Ê¿Êý¥Õ¥£¡¼¥È¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥¹¥Ñ¤Ë²Ã¤¨ÍýÈ±Å¹¤ä¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤âÊ»Àß¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Ä¶¹âµé¥´¥ë¥Õ¾ì¤À¡£
¡¡£±£²ºÐ¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤¿¥È¥é¥¦¥È¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥´¥ë¥Õ¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡ØÌîµå¤ò°úÂà¤·¤¿¸å¡¢²¿¤«¤ä¤ë¤¤¤¤µ¡²ñ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬°ìµ¤¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Û¡¼¥à¤È¸Æ¤Ù¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ë¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£