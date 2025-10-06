Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¤¬¼áÊü¡¡¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÎÞ¤Î¼Õºá¡Ö¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Á¤§¡ª¡¡£ç£ò£ï£õ£ð¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦»°ÅÄ·Ù»¡½ð¤«¤é¼áÊü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¡¢Ä«£¹»þ£³£°Ê¬¤´¤í¤ËÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿Áð´Ö¤Ï¡¢Ãë£±£³»þ¤´¤í¤ËÆ±½ð¤ËÌá¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢£±£´»þ£²£±Ê¬¤´¤í¡¢Ìó£´£°¿Í¤Û¤É¤ÎÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¼áÊü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Áð´Ö¤Ï¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç½ð¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤Æ¼Õºá¡£Ìó£·ÉÃ¤Û¤ÉÆ¬¤ò²¼¤²¡¢ÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ò¤È¤³¤È¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈºÆÅÙ¡¢£±ÅÙÌÜ¤è¤ê¾®¤µ¤ÊÀ¼¤Ç¼Õºá¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¹õ¤¤¼Ö¤Ë¸ª¤ò¤¹¤¯¤á¤Æ¾è¤ê¹þ¤ß¡¢½ð¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Áð´Ö¤Ï£´Æü¸áÁ°£µ»þÈ¾¤¹¤®¡¢¿·½É¶è¿·½É¤Î¥Ó¥ë¤Î½ÐÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Ç¡¢²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡£¡Ö£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¡×¤ÏÁð´Ö¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£