国民スポーツ大会陸上第4日

第79回国民スポーツ大会（国スポ）の陸上競技は6日、滋賀・平和堂HATOスタジアムで第4日が行われ、成年女子100メートル決勝に中島ひとみ（兵庫・長谷川体育施設）が登場。“専門外”の種目ながら11秒66（追い風0.4メートル）の2位で駆け抜けた。御家瀬緑（北海道・住友電工）が11秒57で優勝した。

ハードルが本職の中島は9月の東京世界陸上の女子100メートル障害で準決勝に進出。今大会は100メートル障害もエントリーしたが、そちらは棄権し、100メートルに参戦した。前日は予選ながらこの種目の日本女王・井戸アビゲイル風果に競り勝ち、自己ベスト11秒60（追い風0.4メートル）の組1着。この日午前に行われた準決勝はさらに更新し、全体トップタイ11秒59（追い風1.2メートル）の組1着で決勝進出した。

決勝は7レーンから飛び出し、御家瀬に食らいつく。後半も失速せず2番手でフィニッシュ。0秒09競り負けたものの、国スポで準Vとなった。

シーズン最終盤。疲労もあり出場自体悩んだというが、30歳で初めて日の丸も背負い、地元・兵庫県の関係者や次世代の選手たちのために出場を決断した。予選後には「一番は100メートル障害につながること」と説明。「海外選手を見ても日本の100メートルを戦えるくらいでなければ、今自分が目指しているところには近づけない。のちのち（100メートルで）11秒3台は目指したい」とスプリント強化を見据えていた。



（THE ANSWER編集部）