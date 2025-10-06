カカオ・ベリー・抹茶の3種の味わい！ブルボン Un BOURBON「クラフト ルマンド ル・ショコラ」シリーズ
ブルボンは、JR新潟駅の商業施設「CoCoLo新潟」にあるコンセプトショップ「Un BOURBON(アン・ブルボン)」にて、「クラフト ルマンド ル・ショコラ」シリーズ3品を2025年10月20日(月)より販売開始します。
「Un BOURBON」でしか購入できない、クラフトならではの特別なおいしさが楽しめるルマンドです。
ブルボン Un BOURBON「クラフト ルマンド ル・ショコラ」シリーズ
価格：各1,280円(税込)
発売日：2025年10月20日(月)
内容量：各2本
販売場所：Un BOURBON(アン・ブルボン) (〒950-0086 新潟県新潟市中央区花園1丁目1-1 CoCoLo新潟2F EAST SIDE)
賞味期限：6ヵ月
ブルボンのコンセプトショップ「Un BOURBON(アン・ブルボン)」から、特別なルマンド「クラフト ルマンド ル・ショコラ」シリーズが登場。
幾重にも重ねたサクサクのクレープ生地を、濃厚で独創的なチョコレートで包み込んだ一品です。
チョコレートの天面にはルマンドのクレープ生地をモチーフとした美しい模様が施されており、新潟のお土産や特別な贈り物にもぴったりです。
クラフト ルマンド ル・ショコラ Op.001 カカオ
カカオの豊かな風味が際立つ、濃厚なチョコレートで仕上げたルマンド。
定番ながらも奥深い、チョコレート好きにはたまらない味わいが楽しめます。
クラフト ルマンド ル・ショコラ Op.002 ベリー
ベリーの甘酸っぱさがアクセントになった、独創的な味わいのルマンドです。
華やかな香りとチョコレートの甘さが絶妙にマッチします。
クラフト ルマンド ル・ショコラ Op.003 抹茶
ほろ苦い抹茶の風味が上品な、和テイストのルマンド。
抹茶チョコレートの濃厚な味わいと、クレープ生地のサクサク食感が楽しめます。
ブルボンが培ってきた技術を活かし、少量生産だからこそ実現できた特別なルマンド。
新潟駅の「Un BOURBON」でしか手に入らない限定品なので、新潟を訪れた際のお土産にすれば喜ばれること間違いなしです。
Un BOURBON(アン・ブルボン)の「クラフト ルマンド ル・ショコラ」シリーズの紹介でした。
