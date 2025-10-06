月収6000万円、推定年収５億円…最も稼ぐアダルトインフルエンサー・るるたんが掘り当てた「鉱脈」

４分の動画が１万円

都内の派遣型風俗店に勤務する傍ら、YouTubeやTikTok、グラビアなど多方面で活躍しているアダルトインフルエンサー・るるたん（26）。

８月20日には初の写真集も発売した彼女は、ファンサイト「Fantia」、「myfans」で活動し、昨年３万円で販売した同人アダルトビデオ１本で得た利益は実に１億2000万円以上！ いかにして莫大な収益を獲得するに至ったのか、彼女の素顔に迫った。

風俗で働き始めたきっかけは、自分をどん底に落としたいという破壊衝動だったという。

「中学生の頃に性被害に遭った経験もあって、メンタルは常に不安定。当時はとくに死にたいと思っていましたが、両親から教育にはお金をかけてもらっていたので、風俗で稼いでお金だけでも返そうと思ったんです。

風俗を始めたのは’19年でしたが、翌年から仕事専用のアカウントを作って、SNSで積極的に発信したことも大きかったと思います。XやTikTokにちょっとエッチな写真や動画を投稿して、YouTubeに誘導してファンになってもらう。私よりも可愛い風俗嬢はたくさんいますが、インフルエンサーっぽく振る舞うことで、独自路線を貫くことに成功しました。

風俗の仕事で収入を増やすとなると、出勤時間を伸ばすか、単価を上げるしかありません。私は単価を徐々に上げていくほうを選び、当時は１時間４万円までいきました。それでも２〜３ヵ月先まで予約で埋まるという感じで、当時の月収は300万円ほどになりました。ちなみに今は、１時間20万円で設定させていただいてます（笑）」

すでに十分過ぎる収入に思えるが、るるたんは現状に満足せず、次の一手を打ったという。のちに億単位の収益を生み出すことになる、「ファンサイト」への進出だ。

「ガッツリ風俗で働くことによる拘束時間の長さが気になり始めました。それらの解決策として、また、仕事の幅を広げる意味で、ファンサイトをやってみようと。

’23年８月に『Fantia』、その１年後くらいに『myfans』を始めました。最初は裸にはならないで、バナナを色っぽく食べるような、ちょっぴりセクシーな画像や動画を公開して、ファンを焦らしました。そして首から下を映した約４分間の自慰動画を１万円で販売しました。これが600本くらい売れまして、手ごたえと面白さを感じて、こちらに舵を切ったんです」