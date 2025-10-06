女優の仲里依紗が６日、都内で行われた「第２１回クラリーノ美脚大賞２０２５」授賞式に出席し、３０代部門を受賞した。

鮮やかなピンクのパンプスを着用。「５秒で決まりました。小さい時に遊んでいたお人形の靴みたいだったので、これを履いてみたいなと思って。気分が上がりました」とニッコリ。膝上丈の赤いドレスと合わせ、仲らしい鮮やかなコーディネートで「まるでキャラクターみたいに気分が上がっています」と喜んだ。

オーバーサイズの服を着ることの多い仲は「脚を出して歩くことがあまりなくて、どこで見られていたのか。ビックリしました」と驚きが先行。一方で、同賞は「脚がすてきな人が好きで、毎年チェックしていた」と気にしていたという。

これまでも美脚のためにマッサージに通ってきたが、「この賞が決まった時から、マッサージにコンスタントに詰めて行って。昨日は３軒ハシゴして、今日も朝９時からサウナに行き、登壇直前までマッサージの人に来てもらってやっていた」と直近のスケジュールを明かした。準備は完璧にみえたが「昨日、半ズボンをはいて歩いたら、めちゃめちゃ蚊に刺された」と告白。自己採点は「９７点」だった。

ティーン部門は中島瑠菜、２０代部門は郄橋ひかる、オーバー４０ｔｙ部門は米倉涼子が受賞。米倉は体調不良のため、授賞式を欠席した。