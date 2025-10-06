『美脚大賞』授賞式 仲里依紗＆高橋ひかる＆中島瑠菜が美の共演 オーバー40ty部門は米倉涼子に
『第21回クラリーノ美脚大賞2025』授賞式が6日、都内で行われ、ティーン部門で中島瑠菜（18）、20代部門で高橋ひかる（24、※高＝はしご高）、30代部門で仲里依紗（35）、オーバー40ty部門で米倉涼子（50）が受賞した（米倉は体調不良で欠席）。
【全身ショット】ミニスカワンピで圧倒的な美脚を見せつけた仲里依紗
3人はそれぞれ美脚が際立つコーディネートで登場。トロフィーを受け取ると笑顔を見せた。フォトセッションではそろって登壇し、美の競演となった。
同賞は、幅広い世代の健康で魅力的な美脚を靴で演出したいという女性を応援するために、2003年より始まった。21回となった今年は、同実行委員会から選ばれた今最も輝くファッションリーダーで美脚の4人が選出された。
