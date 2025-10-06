¶¶²¼Å°»á¤¬»ØÅ¦¡¡¹â»Ô»á¤¬¡ÖËãÀ¸»á¤Î°Õ¸þµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤¬¡ÖÇÉÈ¶¤ÎÏÀÍý¤ÇÆ°¤¯¤È´üÂÔÃÍ²¼¤¬¤ë¡×
¡¡ÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬6Æü¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö½Ü´¶LIVE ¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢Ï¢Î©³ÈÂç¤Ê¤É¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÁ°¤ÎÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÈÆ±¤¸¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬À¯¼£ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤É¤³¤«¤ÎÌîÅÞ¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÀ¯ºö¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÈÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÅÞÆâ¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö½÷À¤ò¿ôÂ¿¤¯µ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë»¿À®¡×¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËãÀ¸¤µ¤ó¤Î°Õ¸þ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¡¢ËãÀ¸¤µ¤ó¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤ÈÍý²ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤ÆºÇ¸å¡¢¹ñÌ±¤¬È½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¡¢À§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁªµó¤ÇÅú¤¨¤¬½Ð¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Öº£¡¢Èó¾ï¤Ë´üÂÔÃÍ¹â¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢
¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇÉÈ¶¤ÎÏÀÍý¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¡É¡ÈÀ¯¼£¤È¶â¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ëµÄ°÷¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤ó¤À¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´üÂÔÃÍ¤Ï²¼¤¬¤ë¡×¤ÈÅ£¤ò»É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£