猛暑のエアコンで9月分の電気代は“2万円”を超えてしまいました…。国の「電気・ガス料金支援」が終了すると聞いたのですが、電気代が“月1000円くらい”高くなるって本当!?

昨年9月の「電気代」は“平均1万3831円”

総務省統計局が発表した「家計調査（家計収支編）」から、2024年9月の電気代の平均をまとめました。

表1

世帯人数 電気代 2人 1万2226円 3人 1万4937円 4人 1万4996円 5人 1万6499円 6人以上 2万809円 平均 1万3831円

出典：総務省統計局「家計調査（家計収支編） 2024年9月」を基に筆者作成

表1から、2024年9月の電気代は平均1万3831円であることが分かりました。燃料費の高騰や国内の電力供給不足といった理由から、電気代は年々高騰しています。時期や世帯構成によっては、1ヶ月の電気代が2万円を超えることもあるかもしれません。



国の「電気・ガス料金支援」は“9月使用分”で終了

国による「電気・ガス料金支援」とは、令和6年11月22日に閣議決定した「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づく「電気・ガス料金負担軽減支援事業」のことです。

暑くなる夏への対応として、特に電力使用量が増加する7月～9月の3ヶ月について、電気・ガス料金支援が実施されました。経済産業省資源エネルギー庁の特設サイトによると、標準的な家庭では、7月使用分～9月使用分の電気・ガス料金を合計3000円程度引き下げられます。

電気・ガス料金支援を受けるために特別な手続きは不要で、電気・都市ガスの小売事業者などが、家庭・企業に請求する月額料金から使用量に応じた値引きを行います。7月使用分～9月使用分における電気代の値引き単価は表2の通りです。

表2

2025年7月使用分 低圧：2.0円／キロワットアワー高圧：1.0円／キロワットアワー 2025年8月使用分 低圧：2.4円／キロワットアワー高圧：1.2円／キロワットアワー 2025年9月使用分 低圧：2.0円／キロワットアワー高圧：1.0円／キロワットアワー

出典：経済産業省資源エネルギー庁「電気・ガス料金支援」を基に筆者作成



「電気・ガス料金支援」が終了すると“月1000円以上”電気代が高くなる？

公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会が定めた電力料金の目安単価は「31円／キロワットアワー（税込み）」です。これを基に1ヶ月の電気代を「2万円」と仮定して計算すると、「2万円÷31円／キロワットアワー＝約645キロワットアワー」の電力を使った計算となります。

経済産業省資源エネルギー庁の特設サイトによると、2025年9月に645キロワットアワーの電力を使った場合、1290円の値引きを受けられます。つまり、国の「電気・ガス料金支援」が終了すると電気代が1000円程度高くなるケースも考えられます。

一般財団法人日本気象協会によると、10月に入っても残暑が続く見込みです。エアコンの電気代を少しでも節約するために、フィルターの掃除を定期的に行ったり、設定温度や風の強さの調整を行ったりしましょう。



まとめ

国の「電気・ガス料金支援」が終了すると、使用状況によって電気代は1000円程度高くなる可能性があります。10月に入っても暑い日は続くと見込まれているため、エアコンを使う日もあるかもしれません。

フィルターの掃除や設定温度の調整などの工夫を行い、電気代を少しでも節約しましょう。



