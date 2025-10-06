一時預かりしたわんこの切ないワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で23万7000回再生を突破し、「涙が溢れてしまう」「なんて切ないの…」「大事に育てられたんだね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『飼い主を亡くした犬』を引き取った結果→いつも窓際で…涙腺崩壊する『切ない光景』】

飼い主さんを亡くしたわんこ

Instagramアカウント「lomilomi_secretgarden」の投稿主さんは、『スノー』ちゃん、『アロハ』ちゃん、『ロコ』ちゃんという3匹のわんこと暮らしています。今回は、自宅で一時預かりした2匹のわんこについてのエピソードを紹介しました。

引き取ったのは、『そら』ちゃんと『ニコ』ちゃんという可愛らしい小型犬です。2匹はもともと別のご家族の元で暮らしていましたが、飼い主さんが逝去。そこで暮らしていた4匹のわんこのうちの2匹が、投稿主さんの家に来たそうです。

5匹のわんこたちはすぐに意気投合しましたが、投稿主さんには気がかりなことがありました。そらちゃんが、切なそうに窓の外を眺めていることがあるのです。普段は楽しく暮らしているけれど、ふとしたときに「そろそろお迎え来るかな？」と思ってしまうのかもしれません。

スノーちゃんの優しさ

そんなそらちゃんの姿を見て、最年長のスノーちゃんが寄り添うことがあるといいます。スノーちゃんは、とっても面倒見のいい性格だそう。末っ子のロコちゃんが盲目なため、普段からサポートしてあげているほどです。

スノーちゃんがそらちゃんの隣に座ると、そらちゃんは少し安心した表情になるのだとか。元の飼い主さんは大変な愛犬家で、多頭飼いしていたため、他のわんこにも慣れているといいます。リーダー的存在のスノーちゃんが隣にいてくれることで、不安な気持ちが和らぐのでしょう。

笑顔になる姿に感動…

スノーちゃんは、そらちゃんの事情を理解しているわけではありません。しかし、寂しい気持ちは伝わってくるようです。なにも聞かずただただ寄り添い続ける姿からは、純粋な優しさと思いやりを感じます…。

時折寂しい背中を見せるそらちゃんですが、スノーちゃんのおかげでいつも笑顔を取り戻すのだとか。こんなふうに支えられながら、一歩ずつ前を向いていけるといいですね。

この投稿に思わず涙した人は多い様子。「スノーちゃんの自然に寄り添う優しさに涙」「みんながいてくれてよかった」「いっぱいいっぱい幸せになってね」などさまざまなコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「lomilomi_secretgarden」には、わんこたちの微笑ましい日常の動画が投稿されています。5匹の日常が気になる方は、ぜひチェックしてくださいね。

