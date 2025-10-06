エバー航空は、台北/桃園〜ダラス/フォートワース線を10月3日に開設した。

水・金・日曜の週3往復を運航し、11月18日から週5往復、12月15日から1日1往復に拡大する。機材はボーイング787-9型機を使用する。所要時間は台北/桃園発が13時間半、ダラス/フォートワース発が16時間15分。

1998年から貨物専用便を運航しており、近年は多くの企業が進出し、経済や人口の成長によって旅客需要が堅調に推移していること、アジア系アメリカ人コミュニティの成長や主要企業の本社移転が進んでいることから、旅客便の就航を決めた。テキサス州の就航都市はヒューストンをあわせた2都市で、アジアの航空会社として唯一、両都市へ運航することになる。

また、新たに導入したプレミアムエコノミークラスをアメリカ路線に初めて投入し、HUNTERとのコラボレーションによるアメニティキットを提供する。ビジネスクラスでもMaison Kitsunéとのコラボレーションによるアメニティキット、パジャマ、スリッパを用意する。

これにより、北米の就航都市はシカゴ、ヒューストン、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、シアトル、トロント、バンクーバーを合わせた9都市に拡大する。

■ダイヤ

BR50 台北/桃園（19：10）〜ダラス/フォートワース（19：40）／水・金・日（10月3日〜11月17日）

BR50 台北/桃園（19：45）〜ダラス/フォートワース（19：05）／火・水・金・土・日（11月18日〜12月14日）、毎日（12月15日〜）

BR49 ダラス/フォートワース（22：50）〜台北/桃園（04：05+2）／水・金・日（10月3日〜11月17日）

BR49 ダラス/フォートワース（22：50）〜台北/桃園（05：25+2）／火・水・金・土・日（11月18日〜12月14日）、毎日（12月15日〜）