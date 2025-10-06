戸田恵子、サンドウィッチマンのライブ鑑賞を報告「笑うって本当に最高よね！」

女優で声優の戸田恵子が5日に自身のアメブロを更新。お笑いコンビ・サンドウィッチマンのライブを鑑賞したことを報告した。

この日、戸田は「久しぶりにジムに行きました」と切り出し「ドラマ撮影〜大阪万博〜ドイツ〜ドラマ撮影と、怒涛のスケジュールをこなしている中」でのことだったと説明。続けて「午後からは千葉までサンドウィッチマンさんのライブに参戦！東京公演、行けなかったもんね」と述べ「またどこか地方に行こうかなと思ってたら、近郊の千葉がありました！」と千葉公演に足を運んだ経緯を説明した。

ライブについて「笑って笑って60分！いやいや、220分でした！」と公演時間の長さに驚いた様子でコメントし「15時開演で18時40分終了〜！」と報告するとともにサンドウィッチマンとの3ショットを公開した。

その後「笑うって本当に最高よね！ストレス発散になりますし、笑うと頭の中が空っぽになって、台詞とかも入りやすくなるような気がします」とつづり「と言うわけで、今夜も台詞、覚えます！」と意気込んだ。

最後に「いつも優しい伊達さん富澤さん、ライブ今年も最高ーツアー最終日まで頑張ってくださーい！」とエールをつづった。