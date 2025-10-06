PayPay銀行が住宅ローン金利引き下げキャンペーンを開始 - 条件適用で業界最低水準の変動金利 年0.500%
PayPay銀行は10月1日、「住宅ローン金利引き下げキャンペーン」を開始した。
○金利引き下げでおトク
本キャンペーンでは、対象期間内に申し込みおよび借り入れを完了し、スマホ、ネット、でんき優遇割で申し込んだ人に対し、変動金利 年0.500%が適用される。
住宅ローンへの多様なニーズに対応し、よりおトクな金利を提供することで、住宅ローン検討者の将来に向けた資産形成を支援する。
業界最低水準の）変動金利 年0.500%
対象期間中に手続きを完了すると、住宅ローンの変動金利の引き下げ幅が年0.100%拡大される。
事前審査の申し込み期間は2025年10月1日〜2026年2月27日までであり、借入期間は2025年10月1日〜2026年3月31日までとなる。期間中に住宅ローンの事前審査を申し込み、2026年3月31日までに変動金利で新規借り入れまたは借り換えを完了した顧客が対象となる。詳細はホームページにて確認を。
