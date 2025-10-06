草間リチャード敬太が釈放
5人組グループ・Aぇ! groupの草間リチャード敬太（29）の身柄が6日、三田警察署から釈放された。
【写真】車内の様子は…Aぇ! group・草間リチャード敬太容疑者が送検
きょう午前9時半、草間を乗せた車両が三田警察署から出た。シルバーの車体の車で、後部座席にはカーテンがあり、中の様子は見えなかった。草間は4日早朝に東京・新宿区で下半身を露出したとして警視庁に逮捕されていた。
STARTO ENTERTAINMENTは4日に公式サイトを更新し、草間が逮捕されたことを報告し、活動を休止を発表した。同社は「弊社契約タレントの草間リチャード敬太が逮捕されたことをご報告致します」と伝えてファンや関係者に謝罪したうえで「弊社としては本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します」としていた。
