【速報】水質検査の実施義務化を前にした初の調査で…井戸水から暫定目標値超の有機フッ素化合物を検出「府民の森くろんど園地」で　キャンプ場の炊事棟やトイレで水を使用　大阪府

大阪府は６日、交野市にある「大阪府民の森くろんど園地」の井戸水から、有機フッ素化合物（ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ）が国の定める暫定目標値の３倍超の値で検出されたと発表しました。



大阪府によりますと、今年９月１日に「くろんど園地」で水質調査を行ったところ、井戸の水から１リットルあたり１９０ナノグラムのＰＦＯＳ・ＰＦＯＡを検出。キャンプ場施設の炊事棟の水からも１７０ナノグラムが検出されたということです。

国が定める暫定目標値は１リットルあたり５０ナノグラムで、いずれも３倍を超える数値です。





くろんど園地では、井戸水を原水として浄化処理をした上で、園地内のキャンプ場炊事棟 及びトイレで使用しているということで、検査結果を受け、キャンプ場炊事棟及びトイレの手洗い水を当面の間停止しているということです。大阪府内にはレジャー施設「府民の森」が９つあり、そのうち井戸水や河川の水を使っているのは「くろんど園地」を含めて３か所。そのうち1か所はすでに検査済みで有機フッ素化合物は暫定目標値以下だたということですが、2か所目の検査で初めて検出され、3か所目はこれから検査するということです。来年４月から水道事業者等に対してPFOS及びPFOAに関する水質検査の実施及び基準を遵守する義務が新たに課されるのを前に、今回初めて調査が実施されました。