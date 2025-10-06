【速報】ベトナムからコメ45トンを密輸しようとした疑いで東大阪市の夫婦を逮捕 “令和のコメ騒動”の裏でこの規模の摘発は初とみられる 高関税回避のため「緑豆」として輸入か 「国産米」と偽り販売した可能性も 大阪府警
コメを豆と偽りベトナムから密輸しようとした疑いで、東大阪市に住む夫婦が逮捕されました。
関税法違反と植物防疫法違反の疑いで逮捕されたのは東大阪市に住むベトナム国籍で輸入販売会社経営のチャン・ティ・トゥ・フェン容疑者（36）と夫の武重智之容疑者（47）です。
警察によりますとチャン容疑者らは今年6月、ベトナムからコメおよそ45トンを密輸しようとした疑いが持たれています。
チャン容疑者らは、コンテナ船でコメを輸入していて、ベトナムの公的機関が発行する検査証明書には「緑豆」と記載されていましたが、大阪税関の職員が輸入貨物検査で発見し事件が発覚しました。
警察は容疑者の認否を明らかにしていません。
■捜査関係者「日本米と偽って販売していたのではないか」
この事件の背景にあるとみられるのが「令和のコメ騒動」です。
チャン容疑者らは日本のコメ高騰につけこみ、ベトナムから持ち込んだコメを「日本産」として流通させていたとみられています。
外国産の米の輸入には1キロあたり341円という高い関税がかけられていますが、チャン容疑者らはこの高い関税から逃れるために関税の安い緑豆と偽って密輸しようとしたとみられ、今年に入って20回以上、「緑豆」としての輸入を行っていたということです。
警察は2人の認否を明らかにしていませんが、逮捕前の任意の調べに2人とも「コメが入っているとは知らなかった」などと話しているということです。