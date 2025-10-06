◆第１回アイルランドトロフィー・Ｇ２（１０月１２日、東京競馬場・芝１８００メートル＝１着馬にエリザベス女王杯の優先出走権）＝１０月６日、栗東トレセン

重賞２勝目を狙うサフィラ（牝４歳、栗東・池添学厩舎、父ハーツクライ）は、輸送で馬体重が減りやすい体質と３日間開催の変則的な日程を踏まえ、月曜追いを行った。

坂路を単走し、５５秒０―１２秒０。馬なりながら力強いフットワークでチップを蹴り上げ、勾配を駆け上がった。池添調教師は「輸送、日程のこともありますし、（先週の）水曜の動きを見て、これ以上直前にやる必要はないということで、今日追い切りました」と説明。「重い馬場でもしまい重点でしっかり走れていたし、良かったと思います」とうなずいた。

前走のヴィクトリアマイルは１３着。厳しい展開に加え、輸送減りが響いた。重賞初制覇を飾った２走前の阪神牝馬Ｓ時と比べて１０キロ減。同じく東京輸送の今回も、自分のパフォーマンスを発揮できる馬体の維持がカギになる。「前走は思ったよりも減ってしまった。（放牧先の）ノーザンファームしがらきでは４９０キロくらい。若干重たさがあったので早めに入厩させて、やるごとに絞れてきました。今回は出発してから、１０キロ以内（の減り）で出られれば」とトレーナーは見通しを語る。

晩成型といわれるハーツクライ産駒らしく、まだまだ成長途上だ。「筋肉量が増えて、トモ（後肢）に幅が出てきた。体つきが変わってきた」とトレーナーは目を細める。「ここまで心配はない。あとは輸送をクリアしてくれれば」。課題を克服し、万全の状態で２つ目のタイトルをつかみにいく。