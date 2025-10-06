「メガミデバイス」より「PUNI☆MOFU銀ラン」が10月8日に予約開始「メガミデバイス M.S.G PUNI☆MOFU 銀ラン アイデカールセット」も同時予約
【PUNI☆MOFU銀ラン】 【メガミデバイス M.S.G PUNI☆MOFU 銀ラン アイデカールセット】 10月8日11時より予約受付開始
コトブキヤは、プラモデル「PUNI☆MOFU銀ラン」と「メガミデバイス M.S.G PUNI☆MOFU 銀ラン アイデカールセット」を10月8日11時より予約受付を開始する。発売日・価格は未定。
本商品は「PUNI☆MOFU ラン」のアナザーカラーバージョン。孤高の銀狼をイメージしたクールな表情と銀や白、明るい青色を基調としたカラーリングとなっている。素体はスキンカラーCとなっている。
メインウェポンである2丁拳銃「ハウリングPM５（シルバーモデル）」はロッド先端に取り付けたり、バックパックに接続したり複数の形態を楽しめる。銃のガトリング部を取り外してメカ腕に直接取り付けた「メタルウルフガトリング」モードにすることもできる。
フェイスパーツは「クール」「キラキラ」「ごめんなさい」の3種類。
また、「PUNI☆MOFU 銀ラン」に対応したデカール「メガミデバイス M.S.G PUNI☆MOFU 銀ラン アイデカールセット」も同日予約受付を開始する。
PUNI☆MOFU銀ラン
メガミデバイス M.S.G PUNI☆MOFU 銀ラン アイデカールセット
【明後日より】2025年10月8日（水）AM11時より、 #メガミデバイス 「PUNI☆MOFU 銀ラン」&「デカールセット」のご予約受付開始となります！- メガミデバイス公式/MEGAMI DEVICE official (@MEGAMIDEVICE) October 6, 2025
ご好評いただいておりますランのアナザーカラーが孤高の銀狼をイメージしたクールな出で立ちで登場。
ぜひブログをご覧ください！https://t.co/0gkNwFIcdl
(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama