【PUNI☆MOFU銀ラン】 【メガミデバイス M.S.G PUNI☆MOFU 銀ラン アイデカールセット】 10月8日11時より予約受付開始

コトブキヤは、プラモデル「PUNI☆MOFU銀ラン」と「メガミデバイス M.S.G PUNI☆MOFU 銀ラン アイデカールセット」を10月8日11時より予約受付を開始する。発売日・価格は未定。

本商品は「PUNI☆MOFU ラン」のアナザーカラーバージョン。孤高の銀狼をイメージしたクールな表情と銀や白、明るい青色を基調としたカラーリングとなっている。素体はスキンカラーCとなっている。

メインウェポンである2丁拳銃「ハウリングPM５（シルバーモデル）」はロッド先端に取り付けたり、バックパックに接続したり複数の形態を楽しめる。銃のガトリング部を取り外してメカ腕に直接取り付けた「メタルウルフガトリング」モードにすることもできる。

フェイスパーツは「クール」「キラキラ」「ごめんなさい」の3種類。

また、「PUNI☆MOFU 銀ラン」に対応したデカール「メガミデバイス M.S.G PUNI☆MOFU 銀ラン アイデカールセット」も同日予約受付を開始する。

PUNI☆MOFU銀ラン

メガミデバイス M.S.G PUNI☆MOFU 銀ラン アイデカールセット

(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama