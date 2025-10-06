最上地方に住む70代の男性がことし、インターネットを使った投資詐欺でおよそ9500万円をだまし取られる被害に遭ったことが6日、明らかになりました。SNS型投資詐欺の被害としては、山形県内で過去最高額です。



被害にあったのは、最上地方に住む70代の建設業を営む男性です。

警察の調べによりますと男性はことし6月、インターネットで株式投資について調べていたところAIを使った株取引に関するサイトを見つけ、サイト上のURLからLINEグループに参加しました。

その後、先生と呼ばれている「高見」やそのアシスタントを名乗る「鈴木」からの株取引に関する指導に従って口座を開設しました。

さらに男性は、「高橋」という別のアカウントを紹介され、自宅を訪ねてくるスタッフを通じて入金手続きを進めると伝えられました。

そして、実際に自宅などを訪問してきた証券会社社員を名乗る複数の女性に7月19日から9月10日まで、6回にわたって現金を手渡しで預けたということです。

1回につき手渡しした現金は200万円から最高3700万円で、被害額は合わせて9500万円余りに上ります。

男性は、県外での詐欺事件の捜査の関連で警察から連絡を受け自身も詐欺の被害に遭っていることが判明したということです。

県内で発生したSNS型投資詐欺の被害としては、統計を取り始めて以来、過去最高の被害額となりました。

