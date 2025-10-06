¡Úµð¿Í¡Ûº£Â¼¿®µ®¡¢½Å¿®¿µÇ·²ð¤é¤ÈÍèµ¨·ÀÌó·ë¤Ð¤º¡¡È¯É½ºÑ¤ß¤Î¹â¶¶Îé¡¢²µºäÃÒ¤é¤È¹ç¤ï¤»·×8Áª¼ê¡¡ÎëÌÚÂçÏÂ¤é3Áª¼ê¤Ï¼«Í³·ÀÌó
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Ï6Æü¡¢º£Â¼¿®µ®Åê¼ê¡¢¸ÍÅÄ²ûÀ¸Åê¼ê¡¢½Å¿®¿µÇ·²ðÁª¼ê¤Î3Áª¼ê¤ÈÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
31ºÐ¤Îº£Â¼Åê¼ê¤Ï2022Ç¯¡¢55»î¹ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·23HP¤òµÏ¿¤·¤¿¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡£µð¿Í°ì¶Ú14Ç¯¤Ç180»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï41»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ4¾¡1ÇÔ3¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨1.91¤Ç¤¹¡£
25ºÐ¤Î¸ÍÅÄÅê¼ê¤Ïº£µ¨2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·0¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.38¤Ç¤¹¡£º£µ¨3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢4·î23Æü¤ÎÅÐÏ¿Ëõ¾Ã°Ê¹ß¤Ï1·³¤Ç¤Î½ÐÈÖ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï35»î¹çÅÐÈÄ(¤¦¤Á7»î¹çÀèÈ¯)¤·¡¢4¾¡4ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨2.42¤Ç¤¹¡£
32ºÐ¤Î½Å¿®Áª¼ê¤Ïµð¿Í°ì¶Ú10Ç¯¤Ç585»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢189°ÂÂÇ¡¢70ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£µ¨¤Ï¼ç¤ËÂåÁö¤ä¼éÈ÷¸Ç¤á¤Ç10»î¹ç½Ð¾ì¡¢1°ÂÂÇ1ÅðÎÝ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£6·î2Æü¤ÎËõ¾Ã¤òºÇ¸å¤Ë¡¢1·³¾º³Ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï64»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.202¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢7ÂÇÅÀ¡¢9ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µþËÜâÃÅê¼ê¡¢´îÂ¿Î´²ðÁª¼ê¡¢ÎëÌÚÂçÏÂÁª¼ê¤Î3Áª¼ê¤ò¼«Í³·ÀÌó¤È¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µð¿Í¤Ï2Æü¤Ë¤â¡¢»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤Î¹â¶¶ÎéÅê¼ê¡¢²µºäÃÒÁª¼ê¡¢°éÀ®·ÀÌó¤Î»°±º¹îÌéÅê¼ê¡¢Ä¾¹¾ÂçÊåÅê¼ê¡¢Âç¾ë¸µÁª¼ê¤Î5Áª¼ê¤ÈÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£