元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（31）が6日までに自身のインスタグラムを更新。5日に放送されたTBS「アッコにおまかせ！40周年記念SP」（前11・45）に出演した際の装いを披露した。

中川アナは「TBS『アッコにおまかせ！』40周年記念SPに出演させていただきました」と報告。「今日の記念すべき放送に立ち合わせていただけて感謝しかありません！本番中も過去のVTRを見ながら、私が生まれる前からの長い歴史があるこの番組で、フリーになってからの第一歩を踏み出させていただけたのは本当に光栄なことだなぁと幸せをかみしめていました」と振り返った。

さらに、この日のグレーのニットワンピースの衣装姿や歌手・和田アキ子の似顔絵イラストが描かれたTシャツを披露し、「いつも優しくてあったかいアッコさん、峰さんをはじめ、番組スタッフの皆さんにお会いできる大好きな日曜日 これからもとっても楽しみです」「番組の進行も、その後のパーティでも素晴らしい司会をつとめていた純菜ちゃんもあっぱれでした」とつづった。

