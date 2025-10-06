日本時間7日のブリュワーズ戦に先発登板するカブス・今永昇太投手。カウンセル監督はその起用と、今永投手に寄せる信頼について明かしました。

MLBではポストシーズンがスタート。今永昇太投手や鈴木誠也選手を擁するカブスは、ワイルドカードシリーズを突破し、地区シリーズを戦っています。先に3勝したチームが突破となる中、対するブリュワーズに先勝を許し迎える2戦目には、先発投手に今永投手が起用されました。

カブスのカウンセル監督は、ポストシーズンの難しさについて「相手に強豪チームを迎え、多くの投球をこなさねばならないので、ポストシーズンの先発は厳しい」とコメント。それでもワイルドカードシリーズで、今永投手がすでに先発登板を経験したことの利点について「一球一球の緊張感、その強さを肌で感じることができたことかもしれない」とし、「できる限り全力で投げ続けるだけだ。終われば、それで終わり。ショウタはサンディエゴ戦で好投した。明日の試合が楽しみだ」と期待を寄せました。

そんな今永投手はレギュラーシーズンから続けて直近10試合全てでホームランを被弾。記者からは、今永投手の入団当初から自身の課題を理解し乗り越えていく姿への称賛とともに、この“被本塁打”についての現在の対策について質問があがりました。

これについてカウンセル監督は、「マウンド上で本当に楽しそうにしているから、時には猛烈な競争者という印象を与えないこともある。でも彼は確かにどう猛な競争者だ。しかも思考型の競争者だと思う」と今永投手について表現。今永投手はNPBでプレーしていた時にも“投げる哲学者”と表現され、自身の状態を分析しながら課題を克服していく姿を見せていました。

カウンセル監督は続けて「一球一球、打者を打ち取る方法を模索し、よりよくなる方法を模索している。登板の間もその思考は続いている。彼はその部分で本当に優れている」と語り、「我々は彼の投球を2年間見てきたし、2年間成功を収める姿も見てきた。それが彼のやり方だ。彼の競争心を見るのは楽しい。疑いようもない」とその信頼を明かしました。