“動かすのは親指だけ”。ロジクールの「M575SPd」が35%オフのセール価格に #Amazonプライム感謝祭
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年10月4日（土）0時から10月6日（月）23時59分まで「Amazonプライム感謝祭 先行セール」を開催中。
セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！
現在、ロジクールのマウスやキーボード、iPad用アクセサリーなど、デスクワークを快適にするアイテムがお得に登場しています。
静音性をアップし、人気モデル「M575」をさらに進化させたロジクールのワイヤレストラックボールマウス「M575SPd」が35％オフに！
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
5,480円
（35％オフ）
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール MX MASTER3s アドバンスド ワイヤレス マウス 静音 MX2300GRd Logi Bolt Bluetooth Unifying非対応 8000dpi 高速スクロールホイール USB-C 充電式 無線 MX2300 グラファイト 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
13,980円
（17％オフ）
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス MXTB2d MX ERGO S Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome Android トラックボールマウス グラファイト 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
14,980円
（16％オフ）
Logicool G ワイヤレス ゲーミングマウス G703h LIGHTSPEED HERO 25Kセンサー エルゴノミクス LIGHTSYNC RGB POWERPLAY 無線 充電 対応 ゲーミング マウス 充電式 無線 PC windows mac ブラック G703 国内正規品 【 ファイナルファンタジー XIV 推奨モデル 】
8,900円
（11％オフ）
【Amazon.co.jp限定】 Logicool ロジクール Signature M550MBKs ワイヤレスマウス 静音 Bluetooth レギュラー ブラック 無線 Logi Bolt Unifying非対応 windows mac iPad Android Chrome OS スクロールホイール M550 国内正規品
2,980円
（26％オフ）
【Amazon.co.jp限定】ロジクール ワイヤレスマウス 無線 マウス M185CG 小型 電池寿命最大12ケ月 M185 グレー 国内正規品
999円
（29％オフ）
ロジクールのコンパクトキーボード「MX KEYS mini」が12,980円に。タイピングのしやすさも◎
【Amazon.co.jp限定】ロジクール MX KEYS mini KX700GRd ミニマリスト ワイヤレス イルミネイテッド キーボード グラファイト 充電式 Bluetooth Logi Bolt Unifying非対応 USB-C-A 日本語配列 無線 KX700 国内正規品
12,980円
（22％オフ）
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール KEYS TO GO 2 ワイヤレス キーボード iK1043GRUd 薄型 軽量 222g Bluetooth ワイヤレスキーボード 無線 Easy-Switch 日本語配列 電池寿命36ケ月 Windows Mac iPad iOS Android Chrome iK1043 グラファイト 国内正規品
9,980円
（17％オフ）
ロジクール Combo Touch iPad Pro 13インチ M4 iK1276GRA キーボード付き ケース 軽量 日本語配列 キーボード スマートコネクタ グラファイト 国内正規品
34,800円
（19％オフ）
ロジクール iPad 11 インチ A16 & 10.9 インチ 第10世代 対応 トラックパッド付き キーボード付き ケース Combo Touch iK1059GRA 日本語キーボード スマートコネクタ バックライト 国内正規品 2年間メーカー保証 オックスフォードグレー
19,800円
（20％オフ）
ロジクール Flip Folio iPad Pro 13インチ M4 & iPad Air 13インチ M3 / M2 用 Flip Folio iK1385GRA ワイヤレス キーボード付きケース 日本語配列 脱着式 キーボード 軽量 Bluetooth グラファイト 国内正規品
24,100円
（18％オフ）
なお、上記の表示価格は2025年10月6日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
Source:「Amazonプライム感謝祭り先行セール」