Image: Amazon

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年10月4日（土）0時から10月6日（月）23時59分まで「Amazonプライム感謝祭 先行セール」を開催中。

セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、ロジクールのマウスやキーボード、iPad用アクセサリーなど、デスクワークを快適にするアイテムがお得に登場しています。

静音性をアップし、人気モデル「M575」をさらに進化させたロジクールのワイヤレストラックボールマウス「M575SPd」が35％オフに！

【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き 5,480円 （35％オフ） Amazonで見る PR PR

【Amazon.co.jp限定】 ロジクール MX MASTER3s アドバンスド ワイヤレス マウス 静音 MX2300GRd Logi Bolt Bluetooth Unifying非対応 8000dpi 高速スクロールホイール USB-C 充電式 無線 MX2300 グラファイト 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き 13,980円 （17％オフ） Amazonで見る PR PR

【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス MXTB2d MX ERGO S Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome Android トラックボールマウス グラファイト 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き 14,980円 （16％オフ） Amazonで見る PR PR

Logicool G ワイヤレス ゲーミングマウス G703h LIGHTSPEED HERO 25Kセンサー エルゴノミクス LIGHTSYNC RGB POWERPLAY 無線 充電 対応 ゲーミング マウス 充電式 無線 PC windows mac ブラック G703 国内正規品 【 ファイナルファンタジー XIV 推奨モデル 】 8,900円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

【Amazon.co.jp限定】 Logicool ロジクール Signature M550MBKs ワイヤレスマウス 静音 Bluetooth レギュラー ブラック 無線 Logi Bolt Unifying非対応 windows mac iPad Android Chrome OS スクロールホイール M550 国内正規品 2,980円 （26％オフ） Amazonで見る PR PR

【Amazon.co.jp限定】ロジクール ワイヤレスマウス 無線 マウス M185CG 小型 電池寿命最大12ケ月 M185 グレー 国内正規品 999円 （29％オフ） Amazonで見る PR PR

ロジクールのコンパクトキーボード「MX KEYS mini」が12,980円に。タイピングのしやすさも◎

【Amazon.co.jp限定】ロジクール MX KEYS mini KX700GRd ミニマリスト ワイヤレス イルミネイテッド キーボード グラファイト 充電式 Bluetooth Logi Bolt Unifying非対応 USB-C-A 日本語配列 無線 KX700 国内正規品 12,980円 （22％オフ） Amazonで見る PR PR

【Amazon.co.jp限定】 ロジクール KEYS TO GO 2 ワイヤレス キーボード iK1043GRUd 薄型 軽量 222g Bluetooth ワイヤレスキーボード 無線 Easy-Switch 日本語配列 電池寿命36ケ月 Windows Mac iPad iOS Android Chrome iK1043 グラファイト 国内正規品 9,980円 （17％オフ） Amazonで見る PR PR

ロジクール Combo Touch iPad Pro 13インチ M4 iK1276GRA キーボード付き ケース 軽量 日本語配列 キーボード スマートコネクタ グラファイト 国内正規品 34,800円 （19％オフ） Amazonで見る PR PR

ロジクール iPad 11 インチ A16 & 10.9 インチ 第10世代 対応 トラックパッド付き キーボード付き ケース Combo Touch iK1059GRA 日本語キーボード スマートコネクタ バックライト 国内正規品 2年間メーカー保証 オックスフォードグレー 19,800円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

ロジクール Flip Folio iPad Pro 13インチ M4 & iPad Air 13インチ M3 / M2 用 Flip Folio iK1385GRA ワイヤレス キーボード付きケース 日本語配列 脱着式 キーボード 軽量 Bluetooth グラファイト 国内正規品 24,100円 （18％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞ロジクールの開催中のセールを見る

なお、上記の表示価格は2025年10月6日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞Kindle本200万冊以上が読み放題となる「Kindle Unlimited」も初めてのユーザーは2ヶ月間無料で体験できますよ

気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:「Amazonプライム感謝祭り先行セール」