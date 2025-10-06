¡ÖÃ¯?¡×¡Ö¤Þ¤æ¤²¤É¤³¡Á¡×ÈýÌÓàÁ´¤¾¤êá18ºÐ½÷Í¥¤¬à½ÐÀ¤á¤·¤ÆÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×àºÆÅÐ¾ìá
¡ÖÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤Ç¡Ä¡×
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ËÃæÅçÎÜºÚ(18)¡á·§ËÜ¸©½Ð¿È¡á¤¬ÈýÌµ¤·»Ñ¤ÇºÆÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÅç¤ÏµÈ¸¶¤Ç¤âºÇ²¼ÁØ¤Î¡ÖÆóÊ¸»ú²°¡×¤ËÅ¾Íî¤·¤¿½÷Ïº¡Ö¤Á¤É¤ê¡×¤ÎÌ¾¤Ç½Ð±é¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÊª¸ì¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢5Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡ÖÆóÊ¸»ú²°¡×¤Î½÷¾¡Ö¤Ï¤Þ¡×¤È¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¶¦±é¤·¤¿Ä¹Ã«ÀîÊ¿Â¢Àë°ÊÌò¤ÎÃæÂ¼È»¿Í(31)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÈýÌÓ¤Î¤Ê¤¤¡Ö°úÈý¡Ê¤Ò¤¤Þ¤æ¡Ë¡×»Ñ¤Ç¡Ö¡Ø¤Á¤É¤ê¡Ù¤«¤é¡Ø¤Ï¤Þ¡Ù¤ËÌ¾Á°¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ø¤Ï¤Þ¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤ÇÈýÌÓ¤â¡¢¡¢¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤æ¤²¤É¤³¡Á¡×¡ÖºÆÅÐ¾ì¡ª¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¡ª¡×¡ÖÈýÌÓ¤Ê¤¯¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤è¡×¡ÖÃ¯¡¢¤³¤ÎÈþ¾¯½÷¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«ÎÜºÚ¤Á¤ã¤ó¤Î¤Á¤É¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÃæÅç¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¾¾ÃÝ¥°¥ë¡¼¥×¹çÆ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ö¾¾ÃÝ JAPAN GP CONTEST Supported by BookLive¡×¤Ç¡¢Ìó1Ëü¿Í¤Î±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£