「ラブラブ夫婦じゃん」山本舞香、幸せあふれる“自然体”オフショットに反響「可愛いデート」「ホントに幸せそう」
俳優の山本舞香（27）が5日、自身のインスタグラムを更新。夫でロックバンド・MY FIRST STORYのボーカル・Hiroとみられる男性と仲むつまじく食事を満喫する“自然体”ショットを披露した。
山本は「美味しい食べ物は癒しと笑顔をくれる。作ってくれる人にもよります。その人の心の優しさや愛情が料理に出て その料理をいただいて心が優しい気持ちになる。最近は各地の美味しい物をたべてます。誰と食べるかも大切。感謝」とつづり、幸せそうな写真を多数アップ。
この投稿にファンからは「ホントに幸せそう ずっと仲良しでいてー」「美味しいご飯を食べると幸せ感じるし、大切な人たちと一緒に食べるとさらに幸せを感じるよね」「美味しいもの食べて幸せそうな舞香ちゃん見られて嬉しい」「ラブラブ夫婦じゃん」「可愛いデートの写真ありがとうございます 素敵な夫婦」「舞香ちゃんの幸せそうな笑顔みたら自然と自分もニコニコしちゃってる美味しいものたくさん食べてね」「誰と食べるかも大切って旦那さまも言うてたもんね」などの声が寄せられている。
