女優の沢口靖子（60）が6日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。その美ぼうがSNSで反響を呼んだ。

沢口は、淡いピンクの総レースのワンピースで登場。10月6日スタートのフジテレビ月9ドラマ「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」（月曜後9・00、初回15分拡大）で共演する女優・板谷由夏とともに出演し、撮影現場でのエピソードを披露した。

またVTRでは、沢口を「やっちゃん」と呼ぶ俳優の内藤剛志が出演。30年以上の交流があることを明かし、生放送を苦手とする沢口の素顔などを語ったが、これに沢口は「内藤さんありがとうございます」と感謝。生出演については「なんかノってますね〜」と笑顔で応じた。

そんな様子にネットでは「ショートカットの沢口靖子キュートすぎん？？？」「可愛らしさと気品に溢れている」「60歳だって 見えないよねー？」「顔の小ささえぐいな」「沢口靖子ってサイボーグじゃん…マジで1ミリも隙がない」「360度どこの角度から見ても美しい」「いみわからん。かわいすぎるて」「待って沢口靖子っていつ歳取ってるん？」「久しぶりにバラエティで見たけどやっぱり綺麗」などの声が上がっていた。