東京時間に伝わった指標・ニュース

【日本】

自民党総裁選で高市氏が予想外の勝利

インフレになったと考えてもいいかもしれないが、デフレではなくなったと安心するのは早い



ゴールドマンサックスは高市氏の予想外の勝利を受けドル円ショートを勧めることをやめた



【ユーロ圏】

仏大統領がほぼ変更のない内閣を発表したことで野党猛反発、政権崩壊懸念が再燃

レスキュール氏を新たな財務相に任命、同氏はマクロン大統領の側近として知られる

辞任したバイル首相の内閣のほとんどの幹部が大統領の政策を継続する形で職にとどまる



【NZ】

ホークスビーNZ中銀総裁

NZ中銀はコアインフレ率は引き続き低下していると見ている

この状況はインフレが中期的に目標範囲1-3%の中間点に戻ることと一致



NZシャドーボード（影の取締役会）

大半のメンバーがNZ中銀は今週政策金利を25bp引き下げるべきだと主張

複数メンバーはGDPが予想を大きく下回ったことから今すぐ50bp引き下げるべきと主張



【その他】

OPECプラス11月原油生産量を日量13万7000バレル増産で合意、世界経済見通しが安定

6日にイスラエルとハマスがガザ戦争終結に向け協議、2年間に及ぶ紛争を終わらせること目指す



マカオの9月カジノ収入が市場予想を下回る

中国本土客が増加するも、9月下旬の大型台風の影響で事業を中断したことが影響

