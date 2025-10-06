のん、美太もも際立つ“まるでブルマ”な私服ショット「美脚すぎる」「いや！脚たまらん 美しい」 夏の思い出をファンに共有
俳優でアーティスト、のん（32）が5日、自身のインスタグラムを更新。大胆に太ももを出した私服姿を公開した。
【写真別カット】「美脚すぎる」のんが披露したまるで“ブルマ”な私服ショット
「夏の思い出」とつづり、黒のタンクトップに白のショート丈ボトムスを合わせたスタイリングを披露。太ももをさらけ出し、美脚あらわな姿でファンを魅了している。
ほおづえポーズでカメラを見つめたアンニュイな表情や、上目使いをしたクールな雰囲気漂うショットを複数枚投稿した。
この投稿にファンからは「美脚すぎる」「いや！脚たまらん 美しい」「むっちゃ可愛いね 何事かと思っちゃうよ」「なつかしの提灯ブルマ？」などの反響が集まっている。
【写真別カット】「美脚すぎる」のんが披露したまるで“ブルマ”な私服ショット
「夏の思い出」とつづり、黒のタンクトップに白のショート丈ボトムスを合わせたスタイリングを披露。太ももをさらけ出し、美脚あらわな姿でファンを魅了している。
ほおづえポーズでカメラを見つめたアンニュイな表情や、上目使いをしたクールな雰囲気漂うショットを複数枚投稿した。
この投稿にファンからは「美脚すぎる」「いや！脚たまらん 美しい」「むっちゃ可愛いね 何事かと思っちゃうよ」「なつかしの提灯ブルマ？」などの反響が集まっている。