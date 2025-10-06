女子やり投の北口榛花（27、JAL）が、自身がCMに出演する企業のイベントに登場した。シックな出で立ちで登場した北口。「今はオフ期間で色んな服を着る機会が増えて、今ちょうど楽しい時です」と話し、お弁当の試食や、〇✖クイズで笑顔を見せた。

9月に行われた東京世界陸上に前回大会覇者として挑んだが、予選突破ラインの62m50を超えられず、決勝進出条件の上位12人にも入れなかったため、14位で予選敗退。それでも北口は、「今シーズンはケガが続いて苦しいシーズンだったんですけど、最後の最後で東京世界陸上という日本人選手にとって本当に特別な舞台を、陸上界の皆さんもそうですし、観客やファンの皆さんも作ってくださって、選手生活の中で特別な一年になったのではないかなと思っています」と、今夏の戦いを振り返った。



34年ぶりの東京開催は、9日間で約62万人が国立競技場に足を運んだ。「ほぼすべての日でチケットがソールドアウトして、ずっと満員の国立競技場を実現できたのは、想像できなかったことなので、すごくうれしかったですし、自分自身も周りの選手もすごく幸せな瞬間をたくさん感じられたのではないかなと思います」と、北口にとっても忘れられない思い出となったようだ。

来季に向けても「世界各地を飛び回って、ダイヤモンドリーグ含めてまわっていきたいと思いますし、アジア大会も名古屋で行われるので、今回は世界で一番という所から離れてしまったんですけれども、また一番になれるように努力を続けていきたいと思っています」と、前を見据えた。

