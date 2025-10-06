今季のチームに初合流したヤニス「今はコンディションを戻しているところ」

10月5日（現地時間4日、日付は以下同）。ミルウォーキー・バックスのヤニス・アデトクンボが、トレーニングキャンプへ初参加した。

チームは9月30日にメディアデーを開き、1日からトレーニングキャンプがスタート。その後フロリダ州マイアミへ移動し、7日に開催されるマイアミ・ヒートとのプレシーズンゲーム初戦に向けて、フロリダ国際大学でワークアウトをしている。

アデトクンボは新型コロナウイルス感染症の検査で陽性反応が出たことでアメリカへ向かえず、ギリシャで足止めされていた。そのため、メディアデーではzoomによるオンライン会見で対応。

今シーズンのチームに初合流したビッグマンは、自身の現状をこう語っていた。

「あれで体にはかなりこたえたと思う。まだフィジカル面では100パーセントの状態じゃないんだ。今は1日ずつやってみて、コンディションを戻しているところ。5対0の練習を少しこなして、少し走ったりはできた。明日になればもう少し良くなると思う。最初の試合まであと18日あるから、大丈夫だと思う」

バックスは7日のヒート戦を皮切りにプレシーズンゲーム計4試合をこなし、23日のワシントン・ウィザーズ戦でレギュラーシーズンが開幕する。現時点でアデトクンボはコンタクトなしの練習しか参加できていないため、プレシーズンゲームは出場できても数試合だろう。

今シーズンのバックスは、バックコートにケビン・ポーターJr.とギャリー・トレントJr.、フロントコートにはカイル・クーズマ、アデトクンボ、マイルズ・ターナーが入って先発陣を形成する見込み。ベンチにはコール・アンソニー、ライアン・ロリンズ、AJ・グリーン、ギャリー・ハリス、トーリアン・プリンス、ボビー・ポーティス、ジェリコ・シムズらが控えている。