桑田佳祐が故郷・茅ヶ崎で開催したイベントの記念写真を『茅ヶ崎FM』公式Xが投稿した。

【写真】故郷・茅ヶ崎で行った公開収録イベントでファンと一緒に記念撮影する桑田佳祐

■桑田佳祐が茅ヶ崎FM開局2周年を祝って公開収録イベントを開催

桑田の故郷・茅ヶ崎のコミュニティFM『茅ヶ崎FM』が10月1日に開局2周年を迎えた。桑田は、お祝いとしてTOKYO FM系列38局と茅ヶ崎FMで放送中のレギュラーラジオ番組『桑田佳祐のやさしい夜遊び』の公開収録イベントを茅ヶ崎市民文化会館 大ホールにて開催。

本投稿は「茅ヶ崎FM開局2周年をみなさんとお祝いさせていただき、感無量です」と綴られ、桑田とイベント参加者との記念写真を披露。花束を持った桑田が舞台中央に座り、後ろには会場に集まったファンたちが映っている。

イベント、『茅ヶ崎FM2周年記念!! 桑田佳祐の“ただいま”夜遊び in 茅ヶ崎 supported by TOKYO FM』の模様は10月11日放送の『桑田佳祐のやさしい夜遊び』にて放送される予定だ。

SNSには「みなさんいい笑顔ですね」「楽しさが伝わってくる良い写真」「放送が楽しみです！」と様々なコメントが集まっている。

■ビクターのinstagramにはイベント中のショットも公開

なお、ビクターエンタテインメントの公式Instagramも更新され、イベントの様子が公開されているのでこちらもチェックしてみよう。