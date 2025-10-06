お腹＆下半身の贅肉に効く！１日１セット【体幹と股関節を同時に鍛える】簡単ポーズ
「お腹まわりや下半身がなかなか引き締まらない…」と感じている人におすすめなのが、体幹と股関節を同時に鍛えられるヨガの簡単ポーズ【エーカパーダアドムカシュバーナアーサナ】です。全身をバランスよく使うことで代謝が高まり、気になる贅肉を効率よく燃焼。ぽっこりお腹の解消だけでなく、太ももやヒップラインの引き締め効果も期待できます。
🌼下半身の贅肉をまとめて撃退！１日10回【たるんだお腹＆脚に効く】簡単エクササイズ
エーカパーダアドムカシュバーナアーサナ
（１）四つん這いの姿勢になって、身体を持ち上げて「ダウンドッグ」のポーズになる
（２）片脚を脚の付け根から持ち上げ、上げきったらそのまま３〜５呼吸（約30秒間）キープする
反対の脚も同様に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「重心が偏ってしまわないようにバランスをキープすること」がポイント。ポーズのキープ時は両手でしっかりと床を押し、お腹にしっかり力を入れて、脚を股関節から上げて骨盤をまっすぐにキープするように意識してくださいね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞