本命じゃないとできない！男性が「本気で惚れた女性だけ」にすること

写真拡大


男性には本命女性だけにしか見せない言動があるもの。

そこで今回は、そんな男性が「本気で惚れた女性だけ」にすることを紹介します。

２人きりという状況を作りたがる


男性は本命の女性と２人きりという状況を作りたがるもの。

食事に出かける際も、他の人に声をかけることをしませんし、女性が他の人を誘おうとするものなら不服そうな表情をしたり、止めるように言ってくるでしょう。

なぜなら、一刻も早く本命の女性と親密な関係になりたいから。

なので、２人きりの状況になれば、スマホをチェックしたりせず、女性との会話やコミュニケーションを大事にする行動を見せてくれるものです。

お気に入りの場所や行きつけのお店に連れて行く


自分のお気に入りの場所や行きつけのお店に連れて行こうとするのも、男性が本命の女性にしかしないことの１つ。

そういう場所に連れて行くことで、本命の女性に自分の好みやセンスをアピールするのです。

このように「彼女は特別」と言わんばかりの行動をすることで、自分が恋心を抱いていること、心を許していることなどをわかってもらいたいのでしょう。

もし男性が今回紹介した行動を見せてくるなら、あなたのことをほぼ確実に本命視しているということなので、ぜひ男性の本心を確かめる際の参考にしてみてくださいね。

🌼好きな子にしかできない。男性が「本気で惚れた女性」にすること