日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』、“おひな”のキス顔ショット公開
日向坂46・河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』より、先行カット第8弾として、キス顔ショットが解禁された。
【写真】＠Loppi・HMV限定カバーはニットのほっかむりをつけてはにかむキュートなカットに！ 各限定版＆通常版カバー
河田は2017年、けやき坂46の二期生として加入。15thシングル「お願いバッハ！」の活動をもってグループを卒業することを発表している。今回の写真集は幸福度の高さでも知られるデンマーク・コペンハーゲンでオールロケを敢行し、彼女の等身大の姿をたっぷりと収録。ページをめくるたびに“おひな”の新たな魅力に出会える一冊となっている。
先行カット第8弾はデンマークのメン島で見つけたキスマークのモニュメントと撮影した一コマ。活動をスタートした当初、メンバーからキス魔と呼ばれていた“おひな”。そんなエピソードを思い出してエモい気持ちに浸れるファンもん絶ショットは、胸キュンな赤のワンピースも印象的だ。
日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』は、竹書房より11月11日発売。定価は2445円＋税。
【写真】＠Loppi・HMV限定カバーはニットのほっかむりをつけてはにかむキュートなカットに！ 各限定版＆通常版カバー
河田は2017年、けやき坂46の二期生として加入。15thシングル「お願いバッハ！」の活動をもってグループを卒業することを発表している。今回の写真集は幸福度の高さでも知られるデンマーク・コペンハーゲンでオールロケを敢行し、彼女の等身大の姿をたっぷりと収録。ページをめくるたびに“おひな”の新たな魅力に出会える一冊となっている。
日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』は、竹書房より11月11日発売。定価は2445円＋税。