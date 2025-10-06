EXILE ATSUSHI「芸能界にあるあるかもしれない」父と“8年”不仲のきっかけ「いい加減にしてくれる？みたいな」
【モデルプレス＝2025/10/06】EXILE ATSUSHIが2025年10月5日、日本テレビ系トーク番組「おしゃれクリップ」（よる10時〜）に出演。父との確執について語る場面があった。
【写真】EXILE ATSUSHI、父思い号泣する姿
「父親と晩年と言うんですかね。最後8年間くらい不仲だったんですよ。それが、インドに行ったのがきっかけで最期を看取ることができたので、それはかなり大きな出来事でした」と長年会っていなかった父との関係性について切り出したATSUSHI。「芸能界にあるあるなのかもしれないですけど、“ATSUSHIパパ”になっちゃうんですね。やってほしくないことをするんです」と語り「（父が）僕のサインを書けたり。地元のよく行くお店とかに行くと僕のサインが飾ってあるんですけど、よく見ると僕の筆跡ではない」と父に不満が溜まった出来事を振り返った。
また、「親戚のおじさんのお葬式でも喪服姿の僕をカシャって撮る。『いい加減にしてくれる？』みたいな」と積もっていた鬱憤があったとし、「8年前に結構大きな親子喧嘩があって。『もう諦める』と僕は（思った）。正直『お葬式も行かない』と妹と母親には伝えていたくらい、向き合って向き合ってもう分かり合えないというところまでいってしまった」と確執があったことを告白。しかし、活動休止中に訪れたインドでの日々を経て気持ちに変化があり「最期に会うことが出来ました」と伝えた。
父と再会したときの様子について聞かれたATSUSHIは「自分が怒っていた父親がそこにはいなかったですね。がんのこともあってやせ細っていたり、白髪が増えたりしておじいちゃんになって。僕が揉めていたときの、怒りをぶつけていたときの父がいない」と口にした。
最期については「（父は）僕と揉めていたときも謝らない。そんな父親が、最期にみんなで外に行ったときに母親に『感謝感謝』といって涙を流したんです。あれは、僕がインドで気づかなかったら起こらなかった出来事」と涙を流し、「最高に憎たらしかったんですけど最大の愛をくれた人」と父への深い愛を語った。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
◆ATSUSHI、父との確執語る
◆ATSUSHI「最大の愛をくれた人」
