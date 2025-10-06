NICO（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/06】人気YouTuber・平成フラミンゴのNICOが10月4日、自身のInstagramを更新。肩や脚、ウエストをのぞかせたショットを投稿し反響を呼んでいる。

◆NICO、美肩＆美脚披露


NICOは「ものもらいを頂いた秋のはじまり」とつづり、複数のショットを投稿。メンズライクなパンツとタンクトップに、ファー風のジャケットを身に着けて、美しい肩やくびれを見せたショットや、ゆったりとしたトップスからスラリとした美しい脚をのぞかせた写真など、秋らしいアンニュイな表情で魅了する5枚の写真を投稿している。

◆平フラNICOの投稿に反響


この投稿には「かわいくて何回も見ちゃう」「クールビューティー」「スタイル抜群」「可愛さ増してる」「ドキドキするほど綺麗」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

