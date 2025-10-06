柏木由紀、ME:Iのライブへ 日プ女子で「ずっと投票していた」推しも告白「貫禄が出てきた」
【モデルプレス＝2025/10/06】元AKB48の柏木由紀が10月3日、自身のYouTubeチャンネルを更新。11人組ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）のライブに行ったことを明かした。
【写真】柏木由紀のME:I推しメン
◆柏木由紀、ME:I・SUZU推し告白
この日、柏木はサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』（日プ女子）から誕生したME:Iのライブに行ったことを告白。「みんな大好きだけど、（オーディション期間には）SUZUちゃんにずっと投票していた」とデビュー前からSUZU（山本すず）推しだと明かし、現在は「貫禄が出てきた」と語った。
◆柏木由紀、メンバー全員から“SUZU推し”と認知
また柏木は9月6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、TGC）にてスタジオMCとして出演。同イベントにはME:Iも出演しており「遠くから可愛い女の子たちが来て。『どこのアイドルの方かな？』と思ったら一番前にいたTSUZUMIちゃんが『あっ！』ってやってくれて」とTSUZUMI（海老原鼓）に認知されていたという。またMIU（櫻井美羽）からは「『あっ！』『SUZU！ほら！』って」とリアクションされとそうで、グループ全員に柏木がSUZUファンだと知れ渡っていたと告白。柏木は「ただのオタク」と自身について語っていた。（modelpress編集部）
