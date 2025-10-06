４日に公然わいせつの疑いで逮捕された「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の草間リチャード敬太容疑者が６日、警視庁三田署から釈放された。午後２時２０分過ぎ、深々と１０秒間ほど頭を下げると、涙目で「この度はお騒がせして、申し訳ありません」と謝罪した。車に乗り込む際には再び７秒間ほど頭を下げた。草間容疑者はスーツにネクタイ姿だった。

この日は午前９時３０分頃、留置されていた警視庁三田署から東京地裁に送致された。その後、午後１時１０分に草間容疑者を乗せたと思われるシルバーのワンボックスカーが再び三田署へ戻った。

同グループは３日、初の全国ネット冠番組のフジテレビ系「Ａぇ！ｇｒｏｕｐのＱ＆Ａぇ！」（１２日スタート、月曜・深夜１時２５分）の番組開始を記念した特番がオンエアされたばかりだった。フジテレビは初回放送の有無に関して「対応を検討中」と回答。その他に草間容疑者が出演予定だった番組は差し替えや内容の変更が行われるなど、各局は対応に追われている。

草間容疑者の逮捕を受けて、見逃し配信サービスのＴＶｅｒでは草間容疑者が出演した番組が相次いで配信を停止。起用されていたＣＭの公式サイトでもグループ画像や動画を削除されるなど、スポンサーへの影響も生じている。