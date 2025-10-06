『鋼鉄の7人』がコンバージで集結！バンダイ プレミアムバンダイ「FW GUNDAM CONVERGE」15周年＆『機動戦士クロスボーン・ガンダム』30周年記念商品

バンダイナムコグループの公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、食玩フィギュア「FW GUNDAM CONVERGE」の15周年と『機動戦士クロスボーン・ガンダム』の30周年を記念した商品が登場。

2025年10月3日より『クロスボーン・ガンダム』関連商品が、10月6日より15周年記念商品の予約受付を開始しました。

また、ファン投票による再販希望アンケートも実施されています。

バンダイ プレミアムバンダイ「FW GUNDAM CONVERGE」15周年＆『機動戦士クロスボーン・ガンダム』30周年記念商品

FW GUNDAM CONVERGE 15周年企画

予約受付開始日：2025年10月6日(月)

再販希望アンケート期間：2025年10月6日(月)〜11月30日(日)

『機動戦士クロスボーン・ガンダム』30周年記念企画

予約受付開始日：2025年10月3日(金)

キャンペーン期間：2025年10月3日(金)〜12月17日(水)

「FW GUNDAM CONVERGE」シリーズの15周年と、『機動戦士クロスボーン・ガンダム』の30周年を記念した企画がプレミアムバンダイでスタート。

15周年記念として、人気機体を特別仕様でリパッケージした2種のセットが登場するほか、ファン投票で今後のラインナップを決める再販希望アンケートが実施されます。

さらに、『機動戦士クロスボーン・ガンダム 鋼鉄の7人』に登場する機体たちが、大ボリュームのセットになって登場します。

FW GUNDAM CONVERGE 15周年 再販希望アンケート

「FW GUNDAM CONVERGE ♯01〜♯27」と特別弾の再販アンケートを実施。

アンケートで上位になったモビルスーツは、今後発売予定の「FW GUNDAM CONVERGE ♯シリーズ」にラインナップされます。

FW GUNDAM CONVERGE 15周年 UNIVERSAL CENTURY SET

価格：6,996円(税込)(送料・手数料別途)

予約期間：2025年10月6日(月)〜準備数に達し次第終了

商品お届け：2026年4月予定

販売場所：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」限定

宇宙世紀の人気主人公機4機のカラーリングをワントーン変更し、一部メタリックカラーを使用して復活したメモリアルセット。

「ガンダム（最終決戦仕様）」「Hi-νガンダム（Revive Ver.）」「V2アサルトバスターガンダム」「ナラティブガンダム(C装備)」がラインナップされています。

台座は型式番号と機体名称のマーキングが入った特別仕様です。

FW GUNDAM CONVERGE 15周年 ALTERNATIVE SERIES SET

価格：6,996円(税込)(送料・手数料別途)

予約期間：2025年10月6日(月)〜準備数に達し次第終了

商品お届け：2026年4月予定

販売場所：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」限定

オルタナティブシリーズの人気主人公機4体を特別カラーでリパッケージしたセット。

「フリーダムガンダム」「フォースインパルスガンダム」「ガンダム・バルバトスルプスレクス」「ガンダム・エアリアル」を収録しています。

こちらも台座は白成形色にマーキングを入れた特別仕様です。

FW GUNDAM CONVERGE CORE 機動戦士クロスボーン・ガンダム 鋼鉄の7人 長谷川裕一先生描き下ろしスリーブ＆おまけ漫画プレゼントキャンペーン

期間中に対象の『機動戦士クロスボーン・ガンダム 鋼鉄の7人』関連4商品を購入すると、4商品のパッケージを一つにまとめられる「長谷川裕一先生描き下ろしスリーブ」と「長谷川裕一先生描き下ろしおまけ漫画」がプレゼントされます。

FW GUNDAM CONVERGE CORE 機動戦士クロスボーン・ガンダム 鋼鉄の7人 Aチームセット

価格：5,995円(税込)(送料・手数料別途)

予約期間：2025年10月3日(金)〜準備数に達し次第終了

商品お届け：2026年2月予定

販売場所：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」限定

『機動戦士クロスボーン・ガンダム 鋼鉄の7人』より、「鋼鉄の7人」のAチームがセットになって登場。

「ビギナ・ギナII（木星決戦仕様）」「アラナ・アビジョ」「バーラ・トトゥガ」が完全新規造形で収録されています。

FW GUNDAM CONVERGE CORE 機動戦士クロスボーン・ガンダム 鋼鉄の7人 Bチームセット

価格：5,995円(税込)(送料・手数料別途)

予約期間：2025年10月3日(金)〜準備数に達し次第終了

商品お届け：2026年2月予定

販売場所：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」限定

「鋼鉄の7人」のBチームのセットです。

「クロスボーン・ガンダムX1 フルクロス」「ガンダムF90 Iタイプ（木星決戦仕様）」「ガンダムF91（木星決戦仕様）」が収録されています。

FW GUNDAM CONVERGE CORE 機動戦士クロスボーン・ガンダム 鋼鉄の7人 アンヘル・ディオナ&イカロスセット

価格：5,995円(税込)(送料・手数料別途)

予約期間：2025年10月3日(金)〜準備数に達し次第終了

商品お届け：2026年3月予定

販売場所：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」限定

「鋼鉄の7人」の一人「アンヘル・ディオナ」が、母艦「イカロス」とセットになって完全新規造形で登場。

「イカロス」は特大ボリュームで造形され、別売りの「鋼鉄の7人」の機体をディスプレイすることが可能です。

FW GUNDAM CONVERGE CORE 機動戦士クロスボーン・ガンダム 鋼鉄の7人 ディキトゥスセット

価格：5,995円(税込)(送料・手数料別途)

予約期間：2025年10月3日(金)〜準備数に達し次第終了

商品お届け：2026年3月予定

販売場所：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」限定

光のカリスト専用機「ユーリスディス・シニストラ・ディキトゥス」と影のカリスト専用機「リーベルダス・デクストラ・ディキトゥス」がセットになって登場。

それぞれMS形態とMA形態が収録された豪華な内容です。

15周年と30周年、二つの節目を祝う豪華なラインナップが目白押し！

特別仕様の記念セットや、作品の世界観を余すことなく再現した『クロスボーン・ガンダム』のフィギュアは、ファンならずとも手に入れたくなるクオリティです。

再販アンケートや購入キャンペーンも見逃せません。

プレミアムバンダイで予約受付中の、「FW GUNDAM CONVERGE」15周年＆『機動戦士クロスボーン・ガンダム』30周年記念商品の紹介でした。

