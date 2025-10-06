『ハイキュー!!』が大戸屋とコラボ 澤村ら主将6人が料理の振る舞う描き下ろしグッズも登場
テレビアニメ『ハイキュー!!』が「大戸屋」とコラボレーション。 15日〜11月30日にコラボキャンペーン『大戸屋×ハイキュー!! 勝利に導く、勝負飯！』が実施され、オリジナルグッズも販売される。
【画像】日向・影山の新録ボイスも！10月1日に公開されたWEB動画場面カット
コラボレーションビジュアルには、烏野高校の澤村大地、青葉城西高校の及川徹、音駒高校の黒尾鉄朗、白鳥沢学園の牛島若利、梟谷学園高校の木兎光太郎、稲荷崎高校の北 信介が、それぞれエプロンに三角巾姿で調理する姿が描かれた。計6人のキャプテンが登場する大戸屋ならではの特別コラボとなる。
また、コラボ限定オリジナルグッズには、描き下ろしイラストが使用された。
■コラボ限定オリジナルグッズ
・アクリルスタンド（全6種）各1650円
・トレーディングホログラム缶バッジ(全6種ランダム) 1点550円
・トレーディングしゃもじ＆ごはん2連アクリルチャーム(全6種ランダム) 1点880円
・クリアファイル 1枚660円
・くっつきクロス 1枚1980円
