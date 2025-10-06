東京・新宿2丁目で下半身を露出したとして4日に公然わいせつの疑いで警視庁に逮捕された人気グループ「Aぇ！group」の草間リチャード敬太（29）が6日、釈放された。

警察署の前で立ち止まり、報道陣に「この度はお騒がせして申し訳ありませんでした」と涙ぐみながら約10秒頭を下げ、「ファンに一言」の呼び掛けに「申し訳ありませんでした」と涙声で謝罪した。

午前中に送検されていた。

捜査関係者によると、草間の逮捕容疑は4日午前5時40分ごろ、新宿2丁目のビル1階エントランス付近で、下半身を露出した疑い。当時、酒に酔っていたという。通行人の30代男性が目撃し、110番した。所属事務所は同日夜、草間の活動休止を発表した。

テレビ局も対応に追われている。5日放送の日本テレビ「ザ！鉄腕！DASH！！」にも出演予定だったが、番組内容が差し替えられた。

グループで出演している朝日放送「あっちこっちAぇ！」（関西ローカル）の4日放送分は別番組に。グループの全国ネット初の冠番組「Aぇ！groupのQ＆Aぇ！」がフジテレビで12日からレギュラー放送をスタート予定で、同局は「対応を検討中」としている。

グループがCMキャラクターを務めるヘアケア用品「Palty（パルティ）」は公式サイトから、5日までに画像が削除された。Paltyの公式サイトにはグループ5人の写真が掲載されていた。