４日に東京都新宿区内で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕されたＡぇ！ ｇｒｏｕｐの草間リチャード敬太容疑者が６日、留置されていた東京・三田警察署から釈放された。

この日、草間容疑者は９時半頃に同署から東京地検に送致された。草間容疑者を運んだシルバーのワンボックスカーの後部座席は窓もフィルムが張られて中が見えないようになっていた。その後、午後１時過ぎに同署へ戻っていた。

午後２時２０分頃、署から出てきた草間容疑者は黒のスーツ姿で「この度はお騒がせして申し訳ございませんでした」と声を震わせ深々と頭を下げた。ファンに一言という報道陣の問いかけには「申し訳ございませんでした」と繰り返し、涙を流し、用意された車に乗り込み、署を後にした。

逮捕容疑は４日午前５時４０分ごろに、新宿２丁目のビル１階エントランス付近で、下半身を露出した疑い。捜査関係者によると草間容疑者は当時、酒を飲んでいたとみられ、通行人の３０代男性が目撃し、１１０番通報。警察官が駆け付けた際は服を着ていた。

４日深夜にはグループの冠番組「あっちこっちＡぇ！」（土曜、深夜０・２５）が予定されていたが急きょ差し替えるなど、各局は草間容疑者が出演していた番組を巡って対応に追われた。また同日、所属事務所は「本件の社会的影響を重く受け止め」とし、芸能活動休止を発表した。